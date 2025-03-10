Маск отреагировал на упреки со стороны главы МИД Польши Сикорского

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «марионеткой» американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом пишет РИА Новости.

В комментариях к постам Маска в соцсетях один из пользователей разместил фотографию дипломата и предпринимателя, пояснил, что они являются приятелями.

«Да, он [Сикорский] — марионетка Сороса», — отметил Маск.

Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды нередко обвинялись в организации смены власти в ряде государств, пояснили журналисты.

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Напомним, что дискуссия между Сикорским и Маском развернулась 9 марта. Глава МИД пригрозил найти замену системе Starlink, бизнесмен в ответ заявил, что замены не существует, назвал оппонента «маленьким человечком».

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, призвал министра поблагодарить США и SpaceX. Он добавил, что без этой системы российские войска уже «были бы на границе с Польшей».