В Москву прилетит генсек ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Об этом «Интерфакс» сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«11 марта состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, он прибудет в Москву с рабочим визитом», — заявила Захарова на ежегодном брифинге.

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Она напомнила, что очные контакты с руководством ОБСЕ в последнее время «сводились к кратким беседам на полях министерских мероприятий». Захарова пояснила, что Лавров на встрече с Синирлиоглу будет также обсуждать текущее положение дел в международной организации, которая находится в глубоком кризисе.

Также глава гуманитарной группы постоянного представительства РФ при ОБСЕ Игорь Сергеев заявил, что российская сторона регулярно отправляет ОБСЕ информацию о нарушениях гуманитарного права со стороны Украины, однако руководство организации игнорирует ее по политическим причинам.

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