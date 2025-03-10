Киевский режим пытается ограбить украинцев перед тем, как сбежать.

Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Зеленский дезориентирован, и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру... А пока люди прячут голову в плечи, крысы доедают то, что осталось перед побегом», — написал он в своём Telegram-канале.

Как отметил нардеп, окружение Зеленского не отстаёт от него. Они всячески будут затягивать процесс мирного урегулирования украинского конфликта, потому что им нужно время для того, чтобы «упаковаться и бежать».

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Дубинский добавил, что развязка «украинской войны» приближается.

Ранее нардеп Артём Дмитрук указал на то, что гибель украинцев пытается остановить не Владимир Зеленский, а американский президент Дональд Трамп.