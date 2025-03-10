Дания сделала заявление об отправке войск на Украину

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна готова отправить свои войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

По словам Расмуссена, Дания готова предоставить свой миротворческий контингент для обеспечения европейского присутствия на Украине.

«Если дойдёт до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», — заявил Расмуссен.

При этом, ранее глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что говорить о таком развитии событий еще рано. Хотя министр также не исключил отправки военнослужащих из Дании на Украину, он подчеркнул, что никаких реальных планов по этому вопросу пока нет.

«Мы не приняли решения внести какой-то конкретный вклад. Это должно зависеть от того, как будут развиваться события», — заявил Поульсен.

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