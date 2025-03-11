Трамп: включение Канады в состав США привело бы к исчезновению всех пошлин

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил торговыми ограничениями Канаде в ответ на её «злоупотребление пошлинами». Ранее Вашингтон отложил введение тарифов на импорт ряда товаров из соседних стран, но при этом ужесточил правила ввоза продукции из Китая и пообещал установить таможенные барьеры для Евросоюза. Таким образом глава Белого дома хочет стимулировать внутреннее производство и «сделать Америку снова богатой». В то же время Трамп не отрицает, что подобная политика может обернуться рецессией для страны. Эта риторика напугала многих инвесторов и спровоцировала ажиотажную распродажу акций на Уолл-стрит. Может ли биржевой обвал быть частью плана американской администрации — в материале RT.

США больше не намерены субсидировать Канаду и собираются ограничить доступ её товаров к американскому рынку. Об этом в ночь на вторник, 11 марта, написал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, Оттава «злоупотребляет пошлинами» на импорт американской продукции и уже в ближайшее время со стороны Вашингтона последует ответ. Как подчеркнул глава Белого дома, Штаты не нуждаются в канадских автомобилях, энергоносителях, а также древесине и соседнее государство «очень скоро в этом убедится».

«Невзирая на то что Канада взимает с США пошлины в размере от 250 до 390%, действующие в отношении многих наименований нашей сельскохозяйственной продукции, в Онтарио только что анонсировали дополнительный 25%-ный сбор на — подумать только! — электроэнергию, чего вообще делать нельзя. Поскольку наши пошлины взаимные, 2 апреля мы всё вернём», — пообещал Трамп.

Напомним, с 4 марта американская администрация обложила 25%-ными пошлинами почти весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла с 10 до 20% тарифы на все товары из Китая. Впрочем, спустя два дня Вашингтон решил отложить на месяц введение таможенных барьеров в отношении продукции своих соседей, которая подпадает под трёхстороннее торговое соглашение.

О планах ввести тарифные ограничения против Канады, Мексики и Китая Дональд Трамп объявил ещё зимой. Как объяснили тогда в американской администрации, таким образом Вашингтон хочет добиться от всех трёх стран принятия мер по борьбе с незаконной миграцией и наркотрафиком в США. При этом сам глава Белого дома упомянул ещё и экономические причины.

«Такие страны, как Канада, Мексика, Китай и многие-многие другие, продолжают десятилетиями наживаться на Америке — как в плане торговли, так и посредством преступников и ядовитых наркотических веществ, беспрепятственно попадающих в Америку. Эти времена прошли! У США огромный дефицит (в торговле. — RT) с Канадой, Мексикой и Китаем (да почти со всеми странами мира!), у нас госдолг — $36 трлн, и мы больше не будем «глупой страной». Производите свой товар в США и не платите никаких пошлин», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский президент пригрозил торговыми пошлинами странам Евросоюза, если те не начнут покупать у США больше нефти, газа, машин и продуктов питания. В конце февраля Трамп сообщил, что решение о тарифах против ЕС уже принято и «очень скоро о нём будет объявлено», а сами ограничения коснутся европейских «автомобилей и всего остального».

«Дефицит (в торговле Штатов с Европой. — RT) превышает $300 млрд... Они не покупают у нас практически ничего, а мы покупаем у них всё: миллионы автомобилей, огромное количество продуктов питания и сельскохозяйственной продукции... Евросоюз действительно перешёл все границы», — сказал Трамп.

Тарифы — вверх, рынок — вниз

На днях в беседе с журналистами Дональд Трамп заявил, что вводимые пошлины на иностранную продукцию должны сделать США «снова богатыми». Впрочем, когда его спросили, не обернётся ли повсеместное развязывание торговых войн рецессией в самих Штатах, американский президент ушёл от ответа, пишет ТАСС. По словам экспертов, такая реакция главы Белого дома вызвала панику среди инвесторов и привела к обвалу фондового рынка страны.

Так, в понедельник по итогам торгов на Уолл-стрит индекс NASDAQ (отслеживает динамику стоимости акций крупнейших технологических компаний) рухнул сразу на 4%. В последний раз такое сильное падение можно было наблюдать ещё в сентябре 2022 года. В числе наиболее подешевевших ценных бумаг оказались акции таких техногигантов, как Nvidia (-5,07%) и Tesla (-15,43%).

«Американский рынок падает на фоне растущих опасений, что путаница, возникающая из-за множественных взаимных пошлин и неоднозначности сроков их введения, может перерасти в мощный рецессионный фактор для американской экономики. Одновременно инвесторов пугает перспектива того, что повышенная инфляция не даст снизиться процентным ставкам в США», — рассказал RT руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Эту точку зрения разделяет экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. По его словам, ранее многие американские компании ожидали, что по мере торможения инфляции Федеральная резервная система (выполняет функции Центробанка США) начнёт снижать процентную ставку, в результате чего кредиты для бизнеса станут более доступными. Теперь этот сценарий становится всё менее вероятным, считает эксперт.

«Объявленная Трампом протекционистская политика призвана стимулировать внутреннее производство в Соединённых Штатах в долгосрочной перспективе. Однако на более коротком горизонте введение пошлин против иностранной продукции чревато удорожанием многих товаров внутри США. Если же инфляция будет оставаться высокой, у Федрезерва не будет возможности смягчать денежно-кредитные условия», — пояснил собеседник RT.

По оценке специалистов Freedom Broker, на фоне последних новостей о введении пошлин риск наступления рецессии в США действительно вырос, но всё ещё остаётся незначительным. Если прежде вероятность такого сценария оценивалась примерно в 11%, то сейчас она составляет около 15%. При этом, как полагает аналитик компании Георгий Маса Тимошин, американские власти готовы сейчас пожертвовать некоторыми выгодами для укрепления экономики в будущем.

«Трамп признаёт, что переход на «игру вдолгую» повлечёт за собой краткосрочные проблемы, но это необходимо для создания прочного экономического фундамента. Министр финансов Скотт Бессент, в свою очередь, охарактеризовал текущую ситуацию как «период детокса» и подчеркнул, что экономика попала на «крючок» и стала слишком зависима от госрасходов. По его мнению, страну ждёт небольшая перетряска, но США с этим справятся. Впрочем, пока что с точки зрения импортных пошлин положение дел остаётся весьма неопределённым», — добавил эксперт.

По его словам, введение взаимных тарифных ограничений будет более болезненным для торговых партнёров Вашингтона, чем для самих США. На этом фоне Дональд Трамп рассчитывает на определённые уступки в ходе переговоров, чтобы вынудить бизнес активнее открывать производства в Соединённых Штатах, а не за рубежом. Вместе с тем успех этой инициативы пока остаётся под вопросом, считают специалисты.

«Что касается долгосрочной перспективы, то протекционизм, сопровождаемый стимулами для внутренних производителей, действительно способен существенно улучшать положение местных отраслей. Примеры тому есть и в России, в частности в сельском хозяйстве. Однако успех не гарантирован и должен опираться на сильную внутреннюю конкуренцию», — сказал Дмитрий Александров.

С выгодой для бюджета

Примечательно, что нынешний обвал фондового рынка может играть на руку американским властям, считают аналитики. Так, в результате возникших опасений относительно рецессии инвесторы стали массово продавать акции и покупать государственные долговые бумаги (трежерис), которые традиционно считаются более надёжным активом для сбережения денег. На фоне возросшего притока инвестиций стоимость гособлигаций растёт, а их доходность уменьшается, что даёт возможность правительству Штатов дешевле рефинансировать долги.

«Если говорить о перетоке денег из акций в облигации, что позволило бы дешевле занимать федеральному казначейству, то этот эффект действительно наблюдается. За последние пару недель доходности трежерис снизились более чем на 0,25 процентного пункта», — отметил Дмитрий Александров.

По данным американского Минфина, на сегодняшний день госдолг США превышает $36,2 трлн, а траты на выплату процентов по нему остаются одной из главных расходных статей бюджета страны. Сама казна уже больше 20 лет остаётся дефицитной, поэтому финансирование всех государственных нужд требует от руководства Штатов привлечения всё новых заимствований, а для этого в основном используются именно трежерис.

Различные государства, компании и частные инвесторы приобретают эти ценные бумаги по определённой стоимости и в дальнейшем получают по ним стабильный доход в виде процентов. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике, а США тратят полученные средства на погашение бюджетного дефицита.