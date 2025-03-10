Ереван заявил о расхождениях с Баку в вопросе мирного договора

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан не полностью разделяет подход Еревана по мирному договору. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своей речи на Индийском совете по международным делам. По словам Мирзояна, Азербайджан расходится с Арменией в своем взгляде на мирный договор, а также периодически озвучивает территориальные претензии.

«К сожалению, мы не можем утверждать, что наш конструктивный подход полностью разделяется Азербайджаном. Более того, мы продолжаем слышать публичные заявления на высоком уровне, подразумевающие территориальные претензии к суверенной Республике Армения, в том числе через нарратив так называемого "Западного Азербайджана"», — заявил он.

Помимо этого Мирзоян добавил, что Армения продолжает участвовать в мирном процессе с Азербайджаном, и сегодня стороны «как никогда» близки к подписанию соглашения. При этом он также выразил уверенность в том, что конечный договор будет основан на взаимном «уважении принципов суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и неприменения силы или угрозы силой».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан использует запрещенные средства в отношении пленных армян.