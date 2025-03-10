Стало известно, какие песни любит король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III вместе со специалистами компании Apple составил список любимых композиций в Apple Music. Об этом пишет The Guardian.

His Majesty King Charles III’s Playlist посвящен Дню британского Содружества наций, в нем присутствует запись со вступительным словом от короля.

В общей сложности, он состоит из 17 композиций, в которых представлены преимущественно музыканты Соединенного Королевства и стран Содружества.

В перечне находится песня ямайского исполнителя регги Боба Марли «Could You Be Loved», присутствуют австралийская поп-певица Кайли Миноуг, американка Грейс Джонс и британская певица Raye.

Среди всемирно известных исполнителей в списке указаны Дайана Росс с песней 1980 года «Upside Down», а также Бейонсе и Jay-Z с композицией «Crazy In Love» 2003 года.