Материал CNN о слухах вокруг сексуальной ориентации госсекретаря США объяснили

Политолог-американист Константин Блохин в Разговоре с Рамблером объяснил материал CNN о слухах касательно сексуальной ориентации госсекретаря США Марко Рубио.

Ранее американский телеканал сообщил, что исполняющий обязанности заместителя секретаря госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти распространял ложные слухи о гомосексуальности* главы внешнеполитического ведомства. Отмечалось, что эти высказывания были сделаны еще до того, как Битти был принят на работу в Госдепартамент. После того как информация об этих публикациях стала известна, Битти удалил соответствующие записи о якобы гомосексуальности* Рубио из своего аккаунта в социальной сети X, что вызывает сомнения в достоверности представленных данных.

Рубио – это католик, который выступает за традиционные ценности. Недавно он даже появился в телеэфире с пепельным крестом на лбу [который символизирует начало Великого поста у католиков]. Поэтому распространяемые о нем слухи являются ложными. На самом же деле это просто попытка в очередной раз дискредитировать команду [президента США Донадьда] Трампа. Мол, они выступают за традиционные ценности, выступают против демократов, а сами «не чисты на руку». Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Подобные элементы информационно-психологического давления будут использоваться и против других соратников Трампа в течение всего его президентского срока, считает эксперт.

«Тут могут возникнуть различные мифы и сказки как в отношении самого Трампа, так и в отношении членов его администрации. И все это – часть внутриполитической борьбы в США. А громкие скандалы – это ее неотъемлемый элемент. Так что в появлении материала CNN нет ничего необычного», - сказал он.

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