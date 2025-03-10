Стали известны сроки возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести встречу в КНР в апреле. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, лидеры обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона первая нанесла визит, чтобы представить это в качестве дипломатического триумфа, но «первоначальные обсуждения были вокруг визита Трампа в Китай».

«Обе страны обсуждают саммит между президентом США и председателем КНР работают в направлении проведения его в апреле, хотя даты еще не определены», — приводятся в тексте слова одного из источников.

При этом, согласно информации другого собеседника SCMP, «визит американского лидера в Китай ожидается в апреле или мае».

Напомним, что Трамп неоднократно допускал, что посетить КНР в 2025 году. В частности, американские СМИ сообщали, что американский президент может посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации. Предполагается, что визит Трампа в КНР связан со стремлением главы Соединенных Штатов укрепить отношения с Си Цзиньпином.