Пентагон тратит деньги на поля для гольфа на фоне сокращения расходов

Пентагон тратит средства из бюджета на уход за полями для гольфа, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа сократить государственные расходы. Об этом пишет издание Intercept со ссылкой на документы.

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По данным издания, Пентагон владеет около 145 полями для гольфа. В материале сказано, что за десятилетия на уход за инфраструктурой полей ушли сотни миллионов долларов.

«Военные не должны заниматься гольф-курортами. У них нет свободного времени, чтобы играть в гольф часами на протяжении недели», — сказал аналитик Гейб Мерфи.

До этого газета Huff Post писала, что увлечение президента США Дональда Трампа игрой в гольф во Флориде уже обошлось налогоплательщикам минимум в $18 млн с 20 января. По данным издания, дополнительные расходы включают в себя охрану и собак, ищущих взрывчатку.

15 сентября прошлого года во Флориде в гольф-клубе Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США.

Неизвестный мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.