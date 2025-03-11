В Европе сообщили о плане Орбана по срыву санкций против России

Издание Euractiv сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы хочет сорвать продление санкций в отношении России.

Уточняется, что на саммите, который состоялся в четверг, лидеры Евросоюза «просто обходили Венгрию, представители которой отказались подписать заявление».

«По мнению дипломатов, Будапешт частично придержал огонь для того, чтобы сохранить боеприпасы для большого сражения, которое состоится на следующей неделе. Речь идет о продлении пакета санкций Евросоюза», - отмечает издание.

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По словам автора статьи, такой подход Орбана может быть связан с тем фактом, что на собрании не было принято никаких фактических решений. При этом саммит, который назначен на 20 марта, скорее всего окажется более трудоемким.