Стало известно о планах Трампа посетить своего могущественного соперника

Президент США Дональд Трамп хочет посетить Китай уже в апреле этого года, несмотря на торговую войну, которую ведут Пекин и Вашингтон.

Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

«По данным многочисленных дипломатических источников, президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку после своего возвращения в Белый дом американский лидер, по-видимому, сосредоточился на заключении соглашения с Пекином», — приводит издание слова собеседников.

При этом уточняется, что между Вашингтоном и Пекином развернулся спор о том, кто должен выступить принимающей стороной. Кроме того, китайские источники признали, что уровень диалога с американскими представителями ухудшился из-з кардинальных изменений в текущей администрации.

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4 марта Трамп повысил пошлины на товары из Китая в два раза — с 10 до 20 процентов. Решение об удвоении пошлин глава государства объяснил тем, что правительство КНР «неспособно принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, в США».