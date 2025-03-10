Илон Маск назвал главу МИДа Польши «марионеткой Сороса»
Так американский миллиардер отреагировал на слова Радослава Сикорского, который раскритиковал атаки основателя Tesla на Украину.
Предприниматель напомнил министру иностранных дел Польши, что тот «вызвал Путина на бой» и снова пригрозил отключить Украине Starlink. Сикорский в ответ повторил, что Польша платит за спутниковый интернет, и подчеркнул, что, если компания SpaceX окажется ненадёжным поставщиком, Варшава будет искать другие фирмы.
Илон Маск оскорбил главу МИДа Польши и пообещал не отключать Украину от Starlink.
«Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости, и замены Starlink нет», — написал миллиардер в соцсети Х.
Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций и скандальной репутации. Его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти в ряде стран. В СМИ предпринимателя нередко связывают с Демократической партией США.