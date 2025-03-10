Так американский миллиардер отреагировал на слова Радослава Сикорского, который раскритиковал атаки основателя Tesla на Украину.

Предприниматель напомнил министру иностранных дел Польши, что тот «вызвал Путина на бой» и снова пригрозил отключить Украине Starlink. Сикорский в ответ повторил, что Польша платит за спутниковый интернет, и подчеркнул, что, если компания SpaceX окажется ненадёжным поставщиком, Варшава будет искать другие фирмы.

Илон Маск оскорбил главу МИДа Польши и пообещал не отключать Украину от Starlink.

«Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости, и замены Starlink нет», — написал миллиардер в соцсети Х.

Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций и скандальной репутации. Его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти в ряде стран. В СМИ предпринимателя нередко связывают с Демократической партией США.