Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на вручении «Шевченковской премии», призвал его извинить, что он пришел на мероприятие без костюма.

Видео опубликовано в соцсетях офиса главы государства.

«Еще раз очень благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал Зеленский с улыбкой.

После этого в зале раздались аплодисменты.

В Конгрессе США заметили резкое изменение в поведении Зеленского

Администрация президента США просила Зеленского одеться подобающе перед переговорами в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Но украинский лидер проигнорировал эту просьбу и пришел в своем обычном виде. Во время встречи в Овальном кабинете Белого журналист Брайан Гленн спросил главу Украины, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой Зеленского и президента США Дональда Трампа.