Джорджеску заявил о намерении продолжать борьбу «до конца»

Бывший кандидат в главы Румынии Кэлин Джорджеску заявил о намерении продолжить политическую борьбу, несмотря на возбужденные против него уголовные дела и отказ избирательных органов допустить его к участию в президентских выборах. Его слова приводит РИА Новости.

Джорджеску указал, что обсудил с лидером Альянса за объединение румын Джордже Симионом и председателем «Партии молодых людей» Анной-Марией Гаврилэ «дальнейшие действия».

«Идем вместе до конца за те же ценности: мир, демократию, свободу. Благодарю румынский народ за все, что он делает. Мы идем вперед с большой уверенностью в будущее этой страны. Но прошу вас еще раз: все должно происходить в спокойствии, в мире и с полным пониманием реальности, того факта, что мы не должны порождать насилие», — сказал бывший кандидат в президенты Румынии.

Также ситуацию прокомментировал Симион. Он заявил о предстоящих «двух-трех напряженных днях», выразив уверенность, что «через единство румыны выйдут из этого тупика и поддержат Джорджеску, другого кандидата в президенты нет».

Ранее сообщалось, что Центральное избирательное бюро отказалось зарегистрировать кандидатуру Джорджеску на президентских выборах. В связи с этим политик подал жалобу в Конституционный суд Румынии, вердикт будет вынесен до 12 марта.