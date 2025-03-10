Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет «опасным для всех». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению венгерского министра, вступление Украины в Евросоюз представляет угрозу как для всего альянса, так и конкретно для Венгрии. При этом Сийярто подчеркнул, что венгерские власти в любом случае будут поддерживать ту точку зрения, которую поддерживает наибольшее число граждан страны — ранее в Венгрии анонсировали опрос населения по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

«Намерение ускорить вступление Украины в ЕС чрезвычайно опасно и для всего ЕС, и для Венгрии. Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы венгерский народ мог высказать свое мнение по этому вопросу <...>. И каково бы ни было мнение венгерского народа, венгерское правительство будет представлять эту позицию», — заявил он.

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Помимо этого Сийярто добавил, что теперь вопросы о вступлении Венгрии в Евросоюз перешли из разряда технических в «переговоры по существу».

Ранее Сийярто заявил, что заявление 26 стран Евросоюза в поддержку Украины не имеет юридической силы.