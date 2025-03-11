Делегация США отказалась слышать одну просьбу Украины

Чиновники США ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов, сообщает британский телеканал Sky News.

11 марта министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями Соединенных Штатов. Также украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало видео собирающихся на встречу представителей делегации бывшей советской республики, включая главу МИД Украины Андрея Сибигу, главу Офиса Зеленского Андрея Ермака и главу минобороны Украины Рустема Умерова. На видео запечатлено, что Ермак и Сибига прибыли на встречу в Джидде в официальных костюмах.

"В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 года или 2022 года", - поделились подробностями авторы публикации.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь украинской стороне, пока американский лидер Дональд Трамп не решит, что Киев показывает приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил в интервью Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа соответствующего решения.

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По информации телеканала Fox News, хозяин Белого дома "вышвырнул" Зеленского из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по недрам между США и Украиной было отменено.

В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США

Телеканал CBS News со ссылкой на сведения от высокопоставленных источников в окружении Трампа сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи бывшей советской республике.

Подчеркивалось, что чиновники в Киеве после инцидента впали в отчаяние и добиваются от Вашингтона возвращения к обсуждению, но безрезультатно, так как Трамп общаться с Зеленским сейчас не хочет.