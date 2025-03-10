Экс-глава МИД Украины Кулеба подверг Трампа резкой критике

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США самостоятельно разрушают мир, в котором Вашингтон был лидером. Об этом Кулеба рассказал CNN.

Кулеба подчеркнул, что Украина «чувствует себя брошенной» и «учится жить без Америки». По мнению экс-министра, потеря поддержки США со временем будет ощущаться всё сильнее.

«Печально наблюдать, как Америка разрушает мир, в котором она же является лидером, но это выбор, который сделал народ Америки, отдав свои голоса [за Трампа - прим. ред.]. Нам придется научиться с этим жить», - отметил Кулеба.

Он добавил, что всё это приведет к росту влияния Китая во всем мире. По мнению Кулебы, последние события в геополитике показали, что в этом мире «нет никого, на кого можно было бы по-настоящему положиться в долгосрочной перспективе».

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Трамп указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей».

После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев «демонстрирует стремление к миру».