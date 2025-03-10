Если Киев не заключит перемирие в ближайшее время, то Украине придется выбирать между «ужасом» и «катастрофой». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

По его словам, уже сейчас у украинских властей есть только два варианта: «плохой и очень плохой». Однако со временем ситуация будет становиться лишь хуже, а исход — печальнее.

«Через шесть месяцев будет — очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический», — спрогнозировал Стариков.

Отставной полковник добавил, что чем дольше продолжается конфликт с Россией, тем больше территорий отойдут под контроль Москвы.

В конце февраля Стариков заявлял, что перемирие на Украине может быть достигнуто до 9 мая. Он оценил вероятность этого в 80%, подчеркнув, что речь идет не об окончании боевых действий, а о той схеме миропорядка, которая будет взята за основу после завершения конфликта.