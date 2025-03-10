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СМИ: в переговорах США и Украины наблюдается «странная ситуация»

Владимир Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию 10 марта на переговоры с США.

«Наступает момент катарсиса или очередной раунд жестокого наказания. 11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде... С украинской стороны... есть опасения, что встреча может быть шантажом, тактикой затягивания времени или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России», — пишет The Economist.

Журналисты описывают будущие переговоры как «странную ситуацию».

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Хинштейн объяснил отказ передать кислородные баллоны бойцам СВО

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн разъяснил в своем Телеграм-канале ситуацию якобы с отказом регионального правительства передать бойцам СВО кислородные баллоны, которая обсуждается в соцсетях.

Хинштейн отметил, что его помощники получили голосовое сообщение от бойца с позывным "Моисей" с просьбой передать подразделению кислородные баллоны. Однако военнослужащий не назвал своих точных данных, не прислал официальных заявок.

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Крупные производители пива объявили о росте цен

«Балтика» и Московская пивоваренная компания сообщили о росте отпускных цен в среднем на 10-15%. Повышение произошло после увеличения стоимости пива «Объединенными пивоварнями» и AB InBev Efes, пишет «Коммерсант».

Основные факторы — повышение акциза на продукцию и колебание курса валют, так как значительную часть сырья производители закупают за границей.

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Маск назвал главу МИДа Польши «марионеткой Сороса»

Так американский миллиардер отреагировал на слова Радослава Сикорского, который раскритиковал атаки основателя Tesla на Украину.

Предприниматель напомнил министру иностранных дел Польши, что тот «вызвал Путина на бой» и снова пригрозил отключить Украине Starlink. Сикорский в ответ повторил, что Польша платит за спутниковый интернет, и подчеркнул, что, если компания SpaceX окажется ненадёжным поставщиком, Варшава будет искать другие фирмы.

Илон Маск оскорбил главу МИДа Польши и пообещал не отключать Украину от Starlink.

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В ЕС раскрыли виновных в уничтожении «Северного потока»

Словацкий депутат Европарламента Любош Блага заявил, что подрывы «Северных потоков» были инициированы властями США, которые хотели продавать свой газ европейцам. Об этом евродепутат рассказал ТАСС.

По мнению Благи, американское руководство хотело заполучить рынок ЕС для своего сжиженного природного газа (СПГ). Основным препятствием для этого был гораздо более дешевый и экологичный российский газ, подчеркнул депутат.

«Так что же нужно сделать, если вы хотите продавать американский газ в Европу? <…> Прежде всего нужно ликвидировать «Северный поток». <…> Все знают, что это были американцы, хотя в геополитике иногда правду скрывают», - заключил Блага.

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ФСБ разоблачила двух британских шпионов в посольстве в Москве

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в РФ за указание ложных сведений о себе и признаки ведения ими разведывательно-подрывной работы. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, было выявлено «незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве».

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Трамп упрекнул журналиста за вопрос о Путине

Президент США Дональд Трамп упрекнул журналиста американской газеты The Washington Post (WP) Майкла Бернбаума за вопрос о российском лидере Владимире Путине. Запись трансляции доступна на YouTube-канале LiveNOW from FOX.

Бернбаум спросил Трампа, считает ли он, что Путин проявляет к нему неуважение тем, что продолжает спецоперацию на Украине на фоне попыток американского лидера установить мир.

«Он не уважает меня?» — с недоумением отреагировал глава Белого дома.

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Пугачева вышла на связь после скандала с журналисткой на Кипре

Певица Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором прокомментировала недавний скандал с журналисткой на Кипре.

7 марта телеканал НТВ опубликовал ролик ссоры Пугачевой с представительницей СМИ на улице Лимасола. В ролике было показано, как раздраженная певица шла прямо на журналистку, а та ей кричала: «Не надо, пожалуйста, нападать, Алла Борисовна». Под конец видео Пугачева назвала женщину «тупой и нахальной», а себя — «патриоткой».

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Ушла из жизни актриса Татьяна Говорова

© legion-media.ru

Актриса Татьяна Говорова скончалась от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, 84-летняя Татьяна Николаевна умерла в машине скорой помощи 9 марта вечером. Врачи не смогли её спасти.

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В России скорректируют условия по ОСАГО

Банк России хочет скорректировать требования к определению стоимости годных остатков авто по ОСАГО. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Действующая редакция положения Банка России от 4 марта 2021 года № 755-П ... (Единая методика) установила требования к определению стоимости годных остатков, но практика показала, что эти требования надо скорректировать», — сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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