Словацкий депутат Европарламента Любош Блага заявил, что подрывы «Северных потоков» были инициированы властями США, которые хотели продавать свой газ европейцам. Об этом евродепутат рассказал ТАСС.

По мнению Благи, американское руководство хотело заполучить рынок ЕС для своего сжиженного природного газа (СПГ). Основным препятствием для этого был гораздо более дешевый и экологичный российский газ, подчеркнул депутат.

«Так что же нужно сделать, если вы хотите продавать американский газ в Европу? <…> Прежде всего нужно ликвидировать «Северный поток». <…> Все знают, что это были американцы, хотя в геополитике иногда правду скрывают», - заключил Блага.

Два года назад на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования. Дания и Швеция уже прекратили свои разбирательства. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

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СМИ писали, что немецкие следователи считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу», подготовленную офицерами ВСУ. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте.

В российской Службе внешней разведки (СВР) заявили, что западные страны пытаются сфабриковать результаты расследования. В СВР подчеркивали, что разведывательная информация, полученная Россией, однозначно указывает, что взрывы на газопроводах были «актом экономической войны англосаксов против Европы».