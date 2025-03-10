Президент США Дональд Трамп не намерен восстанавливать военную помощь Украине, пока Владимир Зеленский занимает пост президента, сообщило издание Bild.

Как пишет Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, американский лидер видит в Зеленском препятствие и не рассматривает его как партнера, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, начиная с 2.00 мск 4 марта. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам.