В Европе заявили о попытках скрыть причастность США к подрыву «Северных потоков»

США подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако правда об этом скрывается. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что Вашингтон поставил цель заполучить европейский рынок для своего сжиженного газа и основным препятствием для реализации этого плана был российский газ и российская инфраструктура. Блага отметил, что российское топливо было гораздо выгоднее приобретать за счет дешевизны и простоты логистики.

Раскрыты подробности организации подрыва «Северных потоков»

«Так что же нужно сделать, если вы хотите продавать американский газ в Европу? Нужно остановить и заблокировать все российские маршруты. Прежде всего нужно ликвидировать или уничтожить «Северный поток». Они это сделали», — рассказал евродепутат.

До этого немецкая газета Bild писала, что правительство Германии ищет способ, который позволит не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2» на фоне вероятных договоренностей между Россией и США.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия.

В свою очередь оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Эстонии выступили против запуска «Северного потока — 2».