Заместитель Рубио распространял слухи о его гомосексуальности*

Исполняющий обязанности заместителя секретаря госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти распространял ложные слухи о гомосексуальности* госсекретаря США Марко Рубио. Эти высказывания были сделаны еще до того, как Битти был принят на работу в Госдепартамент.

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После того как информация об этих публикациях стала известна, Битти удалил соответствующие записи о якобы гомосексуальности* Рубио из своего аккаунта в социальной сети X, что вызывает сомнения в достоверности представленных данных.

Кроме того, в январе 2021 года Битти высказывался о Рубио, утверждая, что тот, будучи студентом, нарушал комендантский час и участвовал в пенных вечеринках, передает CNN.

Похожий скандал произошел и во Франции: местная журналистка Наташа Рэй, осужденная за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон якобы родилась мужчиной*, заявила о намерении подать иск и обвинить супругу президента в подделке документов.

1 февраля французская журналистка Кэндис Оуэнс представила первую часть своего расследования о супруге Эммануэля Макрона под названием «Становясь Брижит». В нем она утверждает, что первая леди Франции родилась мужчиной и позднее сменила пол*. Согласно данным расследования, раньше Брижит носила имя Жан-Мишель Тронье — так зовут ее брата.

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