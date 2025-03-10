Немецкий военный аналитик Юлиан Репке предложил заблокировать ведущие в страны ЕС российские трубопроводы, чтобы не допустить переброски солдат и оружия. Об этом он написал в соцсети X.

По словам аналитика, последние 24 часа показали, почему необходимо «взорвать все российские трубопроводы в ЕС».

«Россия использует трубопроводы не метафорически, а физически — для переброски солдат и вооружений», - подчеркнул Юлиан Репке.

При этом позже он уточнил, что речь не идет о полном уничтожении, а лишь о блокировании трубопроводов, чтобы их нельзя было использовать в военных целях.

В России заявили о желании немецких заводов получать российский газ

Восьмого марта стало известно о проведении российскими военными уникальной операции. Бойцы воспользовались газопроводом Уренгой - Помары - Ужгород, который ранее применялся для поставок газа через Украину, чтобы зайти в тыл подразделениям Вооруженных сил Украины. Им пришлось преодолеть по трубе около 12 км в полной экипировке. В итоге российские военные выбили противника из промзоны и навязали бои, способствовав наступлению в курском приграничье.