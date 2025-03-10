Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня страной управляет новое поколение, как и было обещано.

«Возьмите и посмотрите состав правительства. Начиная от премьер-министра, и особенно министров. Вы увидите, что я своё обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди», — цитирует его БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, это происходило постепенно, а некоторых чиновников пришлось заменить.

Лукашенко таже подчеркнул что новое поколение, научившись у старшего, должно двигать страну вперёд.

Ранее Лукашенко на совещании по формированию экономического блока правительства призвал принять меры для решения проблемы оттока людей из регионов страны.