Агентство Bloomberg сообщает, что советники президента США Дональда Трампа уже начали разрабатывать схему облегчения санкций, введенных против России с конца февраля 2022 года.

В сообщении говорится, что это может коснуться в том числе и мер, которые вводились с целью ограничения стоимости российской нефти.

Также в материале отмечается, что на этой неделе в Саудовской Аравии американские и украинские чиновники обсудят время и масштабы первоначального прекращения огня. Это, по планам команды Трампа, откроет путь к переговорам об окончательном установлении мира.

Трамп продлил санкции против России

При этом журналисты обращают внимание, что запланированные в Джидде переговоры последуют за несколькими днями интенсивного давления администрации Трампа на Владимира Зеленского, включая приостановку военной помощи и обмен разведывательной информацией.