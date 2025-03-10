В Грузии завершились судебные слушания по делу Саакашвили

Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили завершил слушания по делу о растрате примерно 9 млн лари (более $3,2 млн) экс-президентом республики Михаилом Саакашвили. Об этом сообщают местные СМИ.

Кочламазашвили заслушал заключительные выступления стороны обвинения и адвокатов Саакашвили, после чего удалился для вынесения вердикта. Судья может вынести приговор как через несколько часов, так и несколько дней. В этом законодательство его не ограничивает. Кочламазашвили не называл точное время, когда зачитает приговор.

Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды политика, в частности "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера", а также на приобретение предметов роскоши, на аренду в ходе зарубежных поездок яхт, самолетов, на оплату расходов сопровождающих лиц. По этому делу также проходит депутат парламента Грузии, бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия. Максимальная мера наказания по данному делу - девять лет тюрьмы.

Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $3,2 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по настоящее время.