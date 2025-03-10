Зеленский улетел в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел на переговоры в Саудовскую Аравию с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, после этого в Эр-Рияде останутся представители Киева для переговоров с США. Информацию о вылете украинского главы государства подтвердил народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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«Ну все, президентский самолет улетел из Польши в Саудовскую Аравию», — заявил Железняк.

Там состоятся переговоры Зеленского с представителем Саудовской Аравии.

Позже пройдут двусторонние переговоры Киева с Вашингтоном.

В состав украинской делегации войдут: глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие переговоры Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.