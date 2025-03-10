Из-за забастовки в 13 аэропортах Германии приостановлено авиасообщение

В Германии забастовка работников 13 немецких аэропортов из-за разногласий по условиям и оплате труда привела к отмене большинства рейсов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на немецкое информационное агентство dpa.

Так, в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены 1054 из 1116 запланированных рейсов.

В Берлине все регулярные рейсы также отменены, как и в Гамбурге, Кёльне и в ряде других городов Германии. Уточняется, что в Мюнхене часть рейсов тоже была отменена.

Как сообщается в материале, забастовка началась в ночь на понедельник. Ожидается, что она продлится 24 часа.

Отмечается, что инициатором забастовки выступил профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di, который в пятницу заявил о запланированной акции протеста. В воскресенье в аэропорту Гамбурга уже проходила краткосрочная предупредительная забастовка.