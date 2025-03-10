В кафе Канады выпустили «сэндвич Трампа» с «русским соусом»

В кафе Канады стали подавать сэндвич, который был назван в честь 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Mirror.

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В соцсети X (бывший Twitter) было опубликовано фото доски заведения, где предлагали попробовать «сэндвич Трампа». Блюдо состоит из ломтиков белого хлеба, болонской колбасы, маленького соленого огурца и «русского соуса». При этом, что именно входит в заправку, не уточняется. Таким образом владельцы кафе высмеяли Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов.

Интернет-пользователи оценили чувство юмора предпринимателей.

«Как американец, я просто в восторге!», «Канадцы, вы все сделали мой день. Я чувствую то же самое по отношению к нему», «Я сторонник Трампа, но должен признать, это хорошо», «Просто гениально», — писали в X.

Дональд Трамп отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд, и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, президент Америки, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.