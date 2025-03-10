Стало известно о планах Трампа посетить Китай

Президент Соединенных Штатов Америки (США) может уже в апреле текущего года посетить Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники.

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Собеседники издания заявили, что оба политика хотят выступить принимающей стороной, чтобы «обставить происходящее как дипломатический триумф». Вместе с тем первоначальные обсуждения касаются именно визита Дональда Трампа в Китай, пишет СМИ.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Пекин начал использовать свою продовольственную продукцию в качестве оружия против США. В силу вступили пошлины, введенные КНР на американские сельскохозяйственные продукции.

Агентство уточнило, что пошлины на американскую продукцию составляют от десяти до 15 процентов. Они затронули зерно, белки, хлопок и свежие продукты. Кроме того, полностью остановились закупки американской сои и древесины.