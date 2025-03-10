Стало известно о планах Трампа посетить Китай
Президент Соединенных Штатов Америки (США) может уже в апреле текущего года посетить Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники издания заявили, что оба политика хотят выступить принимающей стороной, чтобы «обставить происходящее как дипломатический триумф». Вместе с тем первоначальные обсуждения касаются именно визита Дональда Трампа в Китай, пишет СМИ.
Ранее агентство Bloomberg написало, что Пекин начал использовать свою продовольственную продукцию в качестве оружия против США. В силу вступили пошлины, введенные КНР на американские сельскохозяйственные продукции.
Агентство уточнило, что пошлины на американскую продукцию составляют от десяти до 15 процентов. Они затронули зерно, белки, хлопок и свежие продукты. Кроме того, полностью остановились закупки американской сои и древесины.