Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

© EPA/TACC

«Кто и почему хочет дестабилизировать Сербию?»

С 2024 года в Сербии продолжаются протесты, причиной которых стало обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Причины протестов вполне легитимны, но в то же время Сербия давно играет роль лаборатории цветных революций и сохраняет весьма активную сеть субъектов, подчиняющихся мягкой силе США, пишет французское издание Vox NR.

В евроатлантическом лагере, дестабилизированном избранием Дональда Трампа, угасают надежды на украинский проект. Однако многогранное давление не прекращается и усиливается в других странах - Грузии, Молдавии, Румынии, Словакии и Сербии - где использовались и используются все возможности для дестабилизации правительств «вне западной доктрины». По версии автора статьи, Сербия стала «естественной мишенью», поскольку страна является кандидатом на членство в ЕС, уклоняется от членства в НАТО и отказывается вводить санкции против России. Беспорядки, вспыхивавшие в Сербии в последние годы, не возникли на пустом месте и «не столь стихийны, как нас пытаются убедить», подчеркивает Vox NR. Скрытой целью дестабилизации или даже свержения сербского правительства автор статьи назвал создание ситуации, достаточно хаотичной, чтобы РФ потеряла «невраждебного партнера» на Балканах.

«Дети и дроны»: названы «главные потребности» Украины

Помимо дефицита военной техники Украина борется с другой, не менее острой нехваткой - стране нужно больше людей, пишет британская газета The Times. Глава украинской организации, закупающей снаряжение для ВСУ, заявил изданию, что самые большие потребности Украины - это «дроны и дети».

По последним данным, смертность на Украине в три раза превышает рождаемость. Страна имеет самый высокий уровень смертности в мире и один из самых низких уровней рождаемости - это демографический кризис, для которого нет быстрого решения, подчеркивает The Times. По разным оценкам, до семи миллионов украинцев, или одна шестая часть населения, покинули страну. Если ситуация не изменится, к 2051 году население Украины сократится до 25 миллионов человек.

«Гренландцы идут на выборы на фоне угроз Трампа»

Во вторник, 11 марта, гренландцы проголосуют на парламентских выборах, которые могут оказаться одними из самых значимых в истории острова, пишет Politico. Как отмечает издание, на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию избиратели самоуправляющейся датской территории выберут 31 члена ее законодательного органа. На этот раз ставки на выборах «экзистенциальны»: ни больше и ни меньше, чем место Гренландии в мире, включая вопрос о том, должна ли она оставаться частью Дании, стремиться к независимости или налаживать более тесные связи с такими крупными державами, как США.

Сейчас партии с наибольшим количеством мест в парламенте - это «Сообщество народа» и «Вперед», объединенные в коалицию. Обе политические силы выступают за независимость и пообещали провести референдум об отделении от Дании, не уточнив, когда именно состоится это голосование. По соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может законно объявить независимость - но только после проведения референдума. Поддержка полного суверенитета широко распространена на острове, но многих беспокоит, что это будет означать для обороны и экономики Гренландии. Независимость означала бы огромную дыру в бюджете острова без ежегодной субсидии в 500 миллионов долларов, предоставляемой Данией. В то же время подавляющее большинство гренландцев - около 85 процентов - выступают против идеи присоединения к США.

«Это конец Зеленского?»

Сообщения президента США Дональда Трампа в социальных сетях в последние дни заставляют политиков и генералов в Киеве нервничать, пишет немецкий таблоид Bild. По версии автора издания, Трамп «шантажирует» Украину. Прекращение поставок американского оружия может вскоре вызвать проблемы с предоставленной Киеву системой ПВО Patriot. А из-за отказа Трампа делиться разведданными ВСУ не сможет совершать точные атаки. Многие инсайдеры Bild на Украине считают, что у Зеленского осталось «не так много вариантов».

Ракеты для системы Patriot невозможно быстро заменить с помощью Европы, а европейские спецслужбы не могут сравниться с тем, что США могли предложить украинцам. С начала конфликта вся инфраструктура Украины была ориентирована на координацию со стороны США, и это невозможно изменить в одночасье, подчеркивает Bild. Один из собеседников газеты заявил, что Украина «обречена на провал». Он считает, что Зеленский в итоге подпишет все, что захочет Трамп. Если Зеленский продолжит спорить, Трамп может оказать на него еще большее давление - к примеру, отозвать целые системы вооружений или отключить спутниковый интернет Илона Маска Starlink. Это стало бы катастрофой для Украины. Когда Трамп говорит, что у Киева нет никаких козырей, это действительно так, подчеркнул источник немецкой газеты. Для Зеленского сейчас «все поставлено на карту» - если отношения с США не наладятся, в ближайшие месяцы он может уйти в отставку.

Обнародован план по миротворцам на Украине

Эксперты в области миротворчества представили 31-страничный документ, в котором подробно рассматриваются технические детали того, как можно контролировать и обеспечивать прекращение огня вдоль линии соприкосновения России и Украины протяженностью более тысячи километров. Как рассказала газета The New York Times, документ был распространен в феврале по конфиденциальному каналу - через повторяющуюся встречу в Женеве между американскими, российскими и украинскими экспертами по внешней политике, близкими к своим правительствам.

Как отмечает NYT, этот документ показал, как быстро тема планирования прекращения огня перешла от «спорного и теоретического упражнения к неотложному и практическому вопросу». Франция и Британия ранее подняли вопрос о перспективе отправки своих солдат на Украину после прекращения боевых действий. Однако Россия не продемонстрировала никаких признаков согласия на такие силы, а президент США Дональд Трамп не дал никаких заверений относительно американской поддержки. В документе экспертов предлагается создать буферную зону шириной около десяти километров для разделения армий, и привлечь к патрулированию зоны пять тысяч гражданских лиц и полицейских. Для обеспечения безопасности наблюдателей может потребоваться около десяти тысяч иностранных военных, считают эксперты. Миссия может действовать в соответствии с мандатом ООН или другого международного органа.