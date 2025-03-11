Рубио: Зеленский не будет участвовать во встречах с США в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский не будет участвовать в предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Он (Зеленский — RT.) здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», — сказал американский дипломат.

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При этом Рубио не исключил потенциальной возможности неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, в городе Джидда у него запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Рубио, между тем, отмечал, что предстоящая встреча американской и украинской сторон в Саудовской Аравии станет ключевой в вопросе помощи Украине.