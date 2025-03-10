В Конгрессе США заметили резкое изменение в поведении Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает The Hill.

«Я действительно благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней изменил свое мнение. Он фактически извинился за все это и сказал: "О нет, мы все-таки хотели бы заключить эту сделку". Я думаю, что у него было неприятное пробуждение», — сказал Джонсон.

Спикер отметил, что на Украине многие были расстроены этой ситуацией, но США нужно вернуть Зеленского за стол переговоров.

СМИ: в переговорах США и Украины наблюдается «странная ситуация»

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие переговоры американской и украинской делегаций на предстоящей встрече в Саудовской Аравии. Американский лидер добавил, что на этой неделе могут произойти очень значимые события.