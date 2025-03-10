Премьер-министр Польши обратился к Маску

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил американского миллиардера Илона Маска уважать «меньших и более слабых партнеров». Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к меньшим и более слабым. Никогда [не означает] высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом», — написал глава польского правительства.

Туск обратился с советом к США после перепалки Маска и Сикорского

Ранее Маск жестко ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому после его слов о замене системы спутниковой связи Starlink, которую Варшава оплачивает для Вооруженных сил Украины. В частности, в комментарии под постом главы ведомства в социальной сети Х о намерении найти альтернативу Starlink, если возникнут проблемы с надежностью компании SpaceX, Маск назвал главу польского МИД «маленьким человеком».