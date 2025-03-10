Рубио: США закрывают 83% программ USAID

США закрывают 83% программ USAID после пересмотра, агентство тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие государственным интересам, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тыс. контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам США», — написал он в соцсети X.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что за время СВО Киев получил от USAID $35 млрд.