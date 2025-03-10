Премьер Гренландии считает неуважительным отношение Трампа к жителям острова

Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность не относился к жителям Гренландии с тем уважением, которого они заслуживают. Об этом заявил гренландский премьер-министр Мюте Эгеде в интервью Danmarks radio.

"То, что сейчас происходит в мире, меня очень беспокоит. Мировой порядок рушится на многих фронтах, а в Соединенных Штатах президент, который ведет себя настолько непредсказуемо, что это заставляет людей чувствовать себя неуверенно, - считает он. - Мы заслуживаем того, чтобы к нам относились с уважением, и я не думаю, что американский президент делал это в последнее время с тех пор, как вступил в должность".

По словам Эгеде, гренландцы не хотят более тесных отношений с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе.

"Я думаю, что недавние действия американского президента заставляют людей не хотеть быть так близко [к США], как им хотелось бы в прошлом. Нам нужно <...> направить больше усилий на страны, проявляющие уважение к будущему, которого мы хотим", - сказал он, имея в виду стремление Гренландии к независимости.

9 марта Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты готовы инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест в Гренландии и в ее благополучие. Ранее он неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Тогда датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

11 марта жители Гренландии выберут 31 депутата в парламент страны (Inatsisartut). Вопрос возможного отделения Гренландии от Дании стал одной из тем предвыборной кампании. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы независимости от Дании, но они пока не решили, когда и как это произойдет.