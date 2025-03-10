Премьер Гренландии выступил с обвинением в адрес Трампа

Премьер Гренландии Муте Эгеде обвинил президента США Дональда Трампа в неуважении к острову и заявил, что Трамп заставляет гренландцев чувствовать себя небезопасно. Об этом Эгеде рассказал в интервью датскому порталу DR.

По словам Эгеде, он очень обеспокоен нестабильностью в мире и действиями Трампа. Премьер подчеркнул, что гренландцы «заслуживают того, чтобы к ним относились с уважением, но американский президент делал лишь обратное с тех пор, как вступил в должность». По мнению Эгеде, своими заявлениями Трамп отталкивает гренландцев, которые раньше хотели быть ближе к США.

«Мировой порядок рушится на многих фронтах, а Соединенные Штаты возглавляет президент, который ведет себя настолько непредсказуемо, что это заставляет людей чувствовать себя неуверенно», - заявил гренландский премьер.

В 2019 году во время своего первого президентского срока Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Перед своей инаугурацией в 2025 году Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. Он сказал, что это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире».

Трамп «пригласил» Гренландию в состав США

Эгеде после этого заявил, что Гренландия «не продается». В своем новом выступлении 9 марта Трамп вновь сказал о желании присоединить Гренландию к США, пообещав «сделать остров богатым» и предоставить ему миллиардные инвестиции. Заявление было сделано в преддверии голосования в Гренландии - 11 марта гренландцы выберут 31 члена своего парламента.

Сейчас партии с наибольшим количеством мест в парламенте Гренландии - это «Сообщество народа» и «Вперед», объединенные в коалицию. Обе политические силы выступают за независимость и пообещали провести референдум об отделении от Дании, не уточнив, когда именно состоится это голосование. В то же время подавляющее большинство гренландцев - около 85 процентов - выступают против идеи присоединения к США.