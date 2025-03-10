Тайна смерти Джина Хэкмана: следствию помогут автомобили

Тайна смерти 95-летнего американского актера Джина Хэкмена и его 63-летней супруги — пианистки Бетси Аракавы — до сих пор остается не раскрыта. По мнению бывшего нью-йоркского полицейского Пола Мауро, ключом к ее разгадке могут стать автомобили пары, передает Fox News.

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Он отметил, что камеры видеонаблюдения в доме Хэкмена и Аракавы в Санта-Фе, где и были найдены их тела, отсутствовали. Однако, по словам Мауро, они, вероятнее всего, есть у ворот и на прилегающих к ним территориях, а также у соседей пары. Бывший полицейский убежден, что с помощью них можно будет установить точные временные рамки смерти актера и пианистки.

Кроме того Мауро призвал следователей осмотреть автомобили супругов на предмет возможных нарушений в их распорядке дня перед смертью.

«В наши дни автомобили заменяют компьютеры. Что если в последний раз они ездили к врачу, у которого раньше никогда не бывали или что-то в этом роде?» — сказал он.

Также с помощью системы GPS, встроенной в автомобили, можно составить карту маршрутов пары в последние дни и выявить в ней что-то необычное, например поход в аптеку и покупку несвойственных им лекарств.

«Возможно, у Аракавы была плохая реакция на них. Нашел ли ее Хэкмен, не пошел ли он за помощью и упал? Это все теории, которые вы можете рассматривать, и цифровые доказательства приведут вас к ним», — уверен Мауро.

Напомним, что Хэкмена и Аракаву нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе 27 февраля. При этом пара скончалась значительно раньше, точная дата пока не определена. Тело пианистки было обнаружено в ванной рядом с неизвестными таблетками. Актера же обнаружили в передней комнате, рядом с ним лежали очки и его трость, что говорит о том, что он упал незадолго до смерти. Также в доме нашли мертвой одну из трех собак супругов.

Никаких следов насильственной смерти ни на ком обнаружено не было. Среди причин кончины актера и пианистки рассматривались версии с отравлением угарным газом и самоубийство, но позже их исключили.