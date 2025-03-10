Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в социальной сети X (бывшая Twitter), что на Западе выбрали Российскую Федерацию для поддержания истерии в обществе.

По мнению Сакса, похоже, что людям необходима истерия.

«Мы перешли от "COVID всех убьет" к "Россия собирается завоевать всю Европу". Полная чушь. В конце концов свет включится, и вы поймете, насколько вам промыли мозги», — поделился своей точкой зрения он.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 млрд евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на ПВО и возможность использования средств из программы политики сплоченности. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер не раз призывали к отправке военного контингента на Украину.

Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Западный военно-политический блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.