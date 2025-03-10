Раскрыта причина смерти 22-летнего принца Люксембурга

22-летний принц Люксембурга Фредерик скончался после продолжительной борьбы с генетическим заболеванием. Наследник ушел из жизни 1 марта, предварительно попрощавшись с близкими. О кончине Фредерика стало известно спустя неделю. Накануне его родители, принц Роберт Люксембургский и Джулия, выступили с официальным заявлением. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Молодой принц с четырнадцати лет боролся с митохондриальной болезнью — редким генетическим заболеванием, нарушающим обмен веществ. По словам родителей, даже в последние дни, когда его физическое состояние резко ухудшилось, Фредерик сохранял силу духа: «Он до конца проявлял чувство юмора и заботу об окружающих».

У принца остались старшие брат и сестра Александр и Шарлотта. Их отец является кузеном его Королевского Высочества герцога Анри.

Каким был принц Люксембурга Фредерик — в галерее «Рамблера».