Названы подробности грядущих переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры между Соединенными Штатами и Украиной после того, как 28 февраля во время визита киевского политика Владимира Зеленского в Белый дом разгорелся его спор с президентом Америки.

Саудовская Аравия под руководством своего напористого наследного принца Мухаммеда бен Салмана позиционирует себя как идеальное место для возможных мирных переговоров между Киевом и Москвой и даже для первых личных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, отмечает Associated Press.

Официальные лица США и Украины встретятся после того, как встреча Зеленского, Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Овальном кабинете переросла в необычный 10-минутный спор перед собравшимися в Белом доме журналистами.

Трамп в какой-то момент сделал замечание Зеленскому, сердито сказав: “Вы играете в Третью мировую войну, и то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к нашей стране”. В итоге униженный Зеленский покинул Белый дом, не подписав соглашение, которое включало предоставление США доступа к редкоземельным минералам Украины. Киев надеялся, что эта кабальная сделка обеспечит продолжение военной поддержки со стороны США, в которой Украина остро нуждается, сражаясь против России.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в заявлении, опубликованном в пятницу, назвало местом проведения переговоров Джидду, портовый город на Красном море. Непонятно, подчеркивает Associated Press, почему королевство выбрало именно Джидду, а не Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, где 18 февраля состоялись первые российско-американские переговоры. Однако в прошлом в Джидде проводились другие дипломатические мероприятия, и здесь расположены королевские дворцы.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство продолжит добиваться “прочного мира, чтобы положить конец украинскому кризису”.

“Королевство продолжало эти усилия в течение последних трех лет, организовав множество встреч по этому вопросу”, - заявили в саудовском Министерстве иностранных дел.

Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию в понедельник в преддверии переговоров. Ранее киевский политик отложил поездку в королевство после поездки в соседние Объединенные Арабские Эмираты, которые также рассматривались в качестве возможного места проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой, напоминает Associated Press.

“Мы продолжаем работать над соответствующими шагами с нашими партнерами, которые хотят мира, которые хотят его так же сильно, как и мы”, - заявил Зеленский в пятницу. “Здесь, в Европе, предстоит большая работа с Америкой в Саудовской Аравии – мы готовим встречу для ускорения установления мира и укрепления основ безопасности”.

Зеленский написал в Интернете, что в переговорах примет участие команда, в том числе глава его администрации Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, которые отправятся с ним в Саудовскую Аравию. Госсекретарь США Марко Рубио возглавит американскую команду на переговорах по Украине и встретится с принцем Мухаммедом.

Сибига также поговорил в пятницу с Рубио перед началом переговоров и охарактеризовал это как “конструктивный разговор”. В сообщении Госдепартамента, состоящем из двух предложений, говорится, что Рубио “подчеркнул, что президент Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира”.

Почему эти переговоры проходят в Саудовской Аравии? С момента прихода к власти в Саудовской Аравии принц Мухаммед занял напористую позицию как внутри страны, так и за рубежом, отмечает Associated Press. Его общественный имидж достиг пика после убийства в 2018 году обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, которое, как полагают Соединенные Штаты и другие страны, было совершено по приказу принца.

Однако за последние два года принц Мухаммед добился разрядки в отношениях с Ираном, принимал Зеленского на саммите Лиги арабских государств и участвовал в переговорах по поводу войн в Судане и секторе Газа. Эр-Рияд также поддерживал связи с Россией через нефтяной картель ОПЕК+, в то время как западные страны ввели против Москвы санкции. Это подтвердило роль, которую королевство уже давно считало своей — быть лидером мусульманского суннитского мира и доминирующей силой на Ближнем Востоке.

Проведение российско-американских переговоров, возможное привлечение Трампа в королевство для его первой зарубежной поездки в этом году благодаря инвестициям и другим возможным встречам, только еще больше повышают авторитет Саудовской Аравии как нейтральной почвы для переговоров с высокими ставками. Автократическое правительство Саудовской Аравии, послушные СМИ и удаленность от военных действий также позволяют проводить переговоры в строго контролируемой стране в условиях относительной конфиденциальности, утверждает Associated Press.

Трамп прокомментировал предстоящие переговоры США и Украины

Трамп по-прежнему сосредоточен на достижении некоего мирного соглашения, чтобы остановить украинский конфликт. Его подход к Украине до сих пор основывался скорее на кнуте, чем на прянике, ограничивая их доступ к разведданным и оружию, отмечает Associated Press. Занимая примирительную позицию по отношению к Путину, Трамп недавно также пригрозил новыми санкциями против России из-за ее непрекращающихся ударов по украинской территории.

Если Украина и США достигнут какого-то взаимопонимания, приемлемого для Трампа, это может ускорить продвижение его администрации к переговорам, прогнозирует Associated Press. Однако остальная Европа по-прежнему настроена скептически, поскольку ее отстранили от переговоров. Европейский союз на прошлой неделе согласился усилить обороноспособность континента и выделить сотни миллиардов евро на обеспечение безопасности.