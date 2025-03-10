Музей в честь Ленина в стране НАТО устроил ребрендинг из-за Украины

Бывший музей Ленина в финском городе Тампере, открытый в 1946 году как символ финско-российской дружбы, сменил название на фоне украинского кризиса. Об этом рассказала газета The Guardian.

Закрывшийся в ноябре 2024 года финский музей, посвященный советскому лидеру Владимиру Ленину, вновь открылся под новым названием Nootti и с новыми экспонатами в ответ на быстро меняющиеся отношения между РФ и Финляндией, отмечает газета. Nootti в переводе с финского означает «дипломатическая нота».

Темы нового музея включают в себя распад Российской империи в 1917 году и независимость Финляндии, гражданские войны по обе стороны границы, судьбу советских финнов, союз Финляндии с Гитлером, холодную войну, «финляндизацию», секретные службы, двустороннюю торговлю, культурные связи и туризм с 1950-х годов, а также подготовку к вступлению Финляндии в НАТО в 2023 году.

Когда музей впервые открылся в 1946 году, после Второй мировой войны, он был задуман как символ послевоенной дружбы. В Тампере состоялась первая встреча Ленина и Иосифа Сталина в 1905 году. Во время холодной войны этот музей получил дипломатическое значение, а в 2016 году был переделан, чтобы сосредоточиться на советской истории, а не только на жизни Ленина.

На фоне обострившихся отношений РФ и Финляндии музей решил провести «кардинальное обновление». После начала украинского кризиса в 2022 году Финляндия быстро стала членом НАТО, а ее общая граница с Россией протяженностью 1330 километров закрылась, так как в Хельсинки обвинили Москву в «гибридной операции» с участием беженцев (Кремль эти обвинения отрицает).

Директор музея Калле Каллио сказал, что в последние годы имя Ленина стало «обузой». По его словам, люди не понимали роли музея.

Среди экспонатов обновленного музея, включающих фотографии, тексты, видео и исторические артефакты, рассказывающие историю отношений двух стран, есть велосипед, который в 2023 году использовал проситель убежища для пересечения границы.

В музее подчеркивают, что его цель - рассказать как финскую, так и российскую историю, но он не сотрудничает с российским государством или российскими музеями. Каллио подчеркнул, что отношения между Россией и Финляндией «будут всегда».