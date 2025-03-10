Мерц предложил Британии и Франции поделиться ядерным оружием

Лидер ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен обсудить с Францией и Британией вопрос о совместном использовании ядерного оружия как дополнение к американскому ядерному щиту.

Мерц заявил о своих намерениях обсудить с Францией и Британией возможности по совместному использованию ядерного оружия. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он подчеркнул, что это должно стать дополнением к существующему американскому ядерному щиту в Европе, а не заменой его, сообщает The Guardian.

Он отметил, что необходимость таких переговоров продиктована изменившейся глобальной безопасностью. Мерц также выразил надежду, что американский щит продолжит функционировать, а европейский станет его дополнением.

«Мы должны обсуждать это с обеими странами [Францией и Британией], дополняя американский ядерный щит», – сказал он.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо негативно отреагировал на предложение Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой.

Напомним, Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции «атомным Оле-Лукойе».