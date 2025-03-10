Маск отреагировал на сообщения о поездке в Румынию

Глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х заявил, что не намерен покидать США из соображений безопасности.

Маск прокомментировал пост, в котором говорилось о появившихся слухах, что миллиардер поедет в Румынию 4 апреля. Автор поста посоветовал Максу воздержаться от этой поездки.

«Вероятно, разумнее для меня отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена. Я остаюсь в Америке пока президент [США Дональд Трамп] не попросит, чтобы я отправился в заграничную поездку», - написал глава DOGE.

Ранее Маск назвал безумием недопуск оппозиционного политика Кэлина Джорджеску к выборам президента Румынии.

Напомним, что 24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, в котором Джорджеску набрал внутри страны 22,86% голосов, а за рубежом его поддержали 43,42% избирателей. 6 декабря того же года КС аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново.

Маск назвал безумием отказ утверждать Джорджеску на выборах президента Румынии

Кабмин страны принял решение Конституционного суда к сведению и назначил президентские выборы на 4 и 18 мая этого года. Джорджеску вновь попытался зарегистрировать свою кандидатуру на высший государственный пост. Но ЦИК Румынии отклонил регистрацию. После этого в Бухаресте начались массовые протесты.