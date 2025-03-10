Маск жестко высказался об элите Украины

Основатель Tesla, SpaceX и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский и украинские элиты не хотят мира и живут привычной для себя жизнью, «посылая чужих сыновей умирать». Об этом Маск написал в соцсети X.

Маск ответил на комментарий одного из пользователей X, написавшего, что Зеленский - «неблагодарный» и на самом деле хочет продолжения конфликта. Миллиардер заявил, что эта оценка также относится к украинским элитам и «части западных элит».

«Элита на Украине и часть элиты на Западе каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, при этом посылая чужих сыновей умирать в окопах в грязи и крови», - написал Маск.

Ранее Маск назвал свой спутниковый интернет Starlink «костяком украинской армии». Он заявлял, что «вся украинская линия фронта рухнет», если он отключит Starlink для ВСУ.

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СМИ писали, что США рассматривают возможность отключения Украины от Starlink, если Киев не заключит с Вашингтоном сделку по полезным ископаемым. Также сообщалось, что французская спутниковая группа Eutelsat обсуждает с рядом европейских стран возможность замены телекоммуникационных услуг, предоставляемых Украине Starlink.