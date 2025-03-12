На выборах в Гренландии побеждает оппозиционная партия «Демократы»

Оппозиционная партия Demokraatit ("Демократы"), выступающая за проведение референдума о независимости, побеждает с 29,9% на выборах в Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

Согласно данным на сайте Valg.gl, следующая за ней оппозиционная центристская партия Naleraq ("Веха"), добивающаяся скорейшего обретения островом независимости, набрала 24,1%.

Третьей идет Inuit Ataqatigiit ("Народное сообщество"), у которой было 12 депутатских мандатов из общего числа 31 по итогам предыдущих парламентских выборов. Эта политическая сила, а также Siumut ("Вперед", было 10 мест в парламенте), поддерживают проведение референдума о независимости, но пока не определились со сроками всенародного опроса.

По соглашению с Данией от 2009 года Гренландия может обрести независимость, но только после проведения референдума. Хотя в Гренландии широко распространена поддержка "полного суверенитета", некоторые не уверены, что это будет означать для обороны и экономики острова, если он решит действовать самостоятельно, говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к Соединенным Штатам. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока (2017-2021) Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем предвыборной кампании: опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. Опрос, проведенный в январе, показал, что только шесть процентов населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.