На выборах в Гренландии побеждает оппозиционная партия «Демократы»

Оппозиционная партия «Демократы», выступающая за независимость Гренландии от Дании, лидирует на парламентских выборах с 29,9% голосов. Об этом со ссылкой на данные ЦИК острова пишет РИА Новости.

Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, является сейчас автономией в составе королевства. Она имеет право на самоуправление и самостоятельный выбор во внутренней политике.

После подсчета 28,6 тыс. из 40,3 тыс. голосов Центральная избирательная комиссия Гренландии сообщила, что на выборах в парламент пока побеждает партия «Демократы».

Партия нынешнего премьера Гренландии «Инуиты Атакатигиит» набирает 21,4% голосов. На последних парламентских выборах на острове в 2021 году эта партия получила 12 мест из 31, сформировав правительственную коалицию с партией «Сиумит».

У партии «Симуит» - 14,7% голосов, «Налерак» набрала 24,5%, а «Атассут» - 7,3%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости для национальной и даже международной безопасности» присоединить Гренландию. Американский лидер даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

При этом, несмотря на намерение провести референдум о независимости, не только правящие, но и оппозиционные партии Гренландии выступают против того, чтобы остров вошел в состав США.