«Почти сделали»: Трамп заявил, что США могут снять важный запрет по Украине
США практически сняли запрет на предоставление Украине разведданных. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Агентство Reuters пишет, что президент ответил на соответствующий вопрос журналистов словами: «Мы почти это сделали». Он также сообщил, что ожидает хороших результатов от переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии.
Трамп прокомментировал предстоящие переговоры США и Украины
«Я думаю, у Украины все будет хорошо. И у России, думаю, тоже все будет хорошо. На этой неделе могут произойти очень значимые события. Надеюсь на это», — уточнил Трамп.
Ранее стало известно, что названные в честь президента США киевские кафе переименуют из-за решения главы Белого дома приостановить поставки оружия Украине.