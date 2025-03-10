США практически сняли запрет на предоставление Украине разведданных. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Агентство Reuters пишет, что президент ответил на соответствующий вопрос журналистов словами: «Мы почти это сделали». Он также сообщил, что ожидает хороших результатов от переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии.

Трамп прокомментировал предстоящие переговоры США и Украины

«Я думаю, у Украины все будет хорошо. И у России, думаю, тоже все будет хорошо. На этой неделе могут произойти очень значимые события. Надеюсь на это», — уточнил Трамп.

Ранее стало известно, что названные в честь президента США киевские кафе переименуют из-за решения главы Белого дома приостановить поставки оружия Украине.